Режим самоизоляции в Казани 2020: где в Татарстане можно без проблем купить медицинские маски

Из-за распространения в мире коронавируса, людей просят носить медицинские маски и чаще дезинфицировать руки, предметы и поверхности. Если антисептики в магазинах Татарстана найти еще можно, то с масками порой намного сложнее.

Минпромторг республики опубликовал список точек, где производятся средства индивидуальной защиты и где их можно купить без проблем. В Татарстане насчитывает 55 подобных предприятий.

Напомним, на данный момент в регионе заражены коронавирусом 36 человек, большинство из которых жители Казани. Еще 14 инфицированных выздоровели.