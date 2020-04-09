2020-04-09T13:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Казани 2020: где в Татарстане можно без проблем купить медицинские маски

Производством этих средств индивидуальной защиты в республике сейчас занимаются 55 предприятий
Алина ГАБДУЛИНА
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Минпромторг Татарстана подготовил список точек, где можно приобрести медицинские маски.Минпромторг Татарстана подготовил список точек, где можно приобрести медицинские маски.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из-за распространения в мире коронавируса, людей просят носить медицинские маски и чаще дезинфицировать руки, предметы и поверхности. Если антисептики в магазинах Татарстана найти еще можно, то с масками порой намного сложнее.

Минпромторг республики опубликовал список точек, где производятся средства индивидуальной защиты и где их можно купить без проблем. В Татарстане насчитывает 55 подобных предприятий.

Напомним, на данный момент в регионе заражены коронавирусом 36 человек, большинство из которых жители Казани. Еще 14 инфицированных выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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