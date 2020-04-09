Где в Татарстане живут заболевшие коронавирусом: большая часть зараженных находится в Казани

С момента начала пандемии коронавируса в Татарстане заразились 50 человек. "Комсомолка" узнала где в Татарстане живут заболевшие коронавирусом. Большая часть из них (35 человек) - жители Казани, еще пятеро - жители Набережных Челнов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе COVID-19.

Среди инфицированных также есть два жителя Пестречинского, два - Выскогорского, один - Зеленодольского, один - Арского, один - Бугульминского, один - Лаишевского и еще один Альметьевского районов. Также в Татарстане проходит лечение уроженец Перми.

Отметим, что на данный момент в республике выздоровели 14 человек. Двое проходили лечение в инфекционной больнице Набережных Челнов, 12 - лечились в Казани.