2020-04-09T12:06:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Татарстане живут заболевшие коронавирусом: большая часть зараженных находится в Казани

"Комсомолка" узнала где в Татарстане живут заболевшие коронавирусом и сколько человек уже вылечилось
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в республике выздоровели 14 человек, из которых большинство также жители Казани.На данный момент в республике выздоровели 14 человек, из которых большинство также жители Казани.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С момента начала пандемии коронавируса в Татарстане заразились 50 человек. "Комсомолка" узнала где в Татарстане живут заболевшие коронавирусом. Большая часть из них (35 человек) - жители Казани, еще пятеро - жители Набережных Челнов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе COVID-19.

Среди инфицированных также есть два жителя Пестречинского, два - Выскогорского, один - Зеленодольского, один - Арского, один - Бугульминского, один - Лаишевского и еще один Альметьевского районов. Также в Татарстане проходит лечение уроженец Перми.

Отметим, что на данный момент в республике выздоровели 14 человек. Двое проходили лечение в инфекционной больнице Набережных Челнов, 12 - лечились в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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