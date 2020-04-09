2020-04-09T13:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области выявлено два случая коронавируса: заражены два студента, которые недавно вернулись из Турции

Положительные результаты первичных тестов на COVID-19 получили еще около 60 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе выявлено 6 зараженных, но двое из них уже вылечились.С начала пандемии в регионе выявлено 6 зараженных, но двое из них уже вылечились.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ульяновской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Это студенты, которые 25 марта прибыли из Турции в Москву, а оттуда на поезде домой - в Ульяновск.

- Информация о возможных контактах с людьми, находящимися в том же вагоне передана в Роспотребнадзор. По прибытию граждане соблюдали режим самоизоляции совместно, поэтому контактных в регионе с заболевшими коронавирусной инфекцией нет, - сообщает пресс-служба Минздрава области. - Состояние у прибывших удовлетворительное. Температура тела в норме, катаральные явления отсутствуют. Пациенты находятся на самоизоляции.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 6 зараженных, но двое из них уже вылечились.

Со слов губернатора области Сергея Морозова, положительные результаты первичных тестов на COVID-19 получили около 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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