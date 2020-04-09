9 апреля 2020 в Татарстане выявлено 9 новых случаев заражение коронавирусом: число зараженных достигло 36 человек

В Татарстане зафиксировано еще 9 случаев коронавируса. По информации регионального оперштаб по борьбе с COVID-19, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- Все они являются жителями республики: Казань - 4, Набережные Челны - 3, по одному случаю в Альметьевском и Выскогорском районах. По возрастным группам: от 18 до 30 лет двое, от 30 до 50 лет четверо, от 50 до 60 лет трое, - отмечают в штабе.

Два случая носят завозной характер, 7 человек имеет близкие контакты с зараженными ранее.

Так, с начала пандемии в регионе заразилось 50 человек, но 14 из них уже выздоровели. Остальные находятся под присмотром врачей. Часть лечится дома, но большинство - в республиканской инфекционной больнице. Сейчас в Татарстане числится ровно 36 больных коронавирусом.