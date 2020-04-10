СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОТ НЕФТЯНИКОВ

Героями нашего времени сейчас становятся врачи. На них смотрят с надеждой, на их профессионализм уповают. Но одного профессионализма мало. Нужны большие объемы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для наших докторов. В условиях высокой вирусной нагрузки в больницах медики становятся особенно уязвимыми для коронавируса по сравнению с работниками любой другой сферы. И если не хватает защитных средств, больницы теряют так необходимые сейчас кадры - из «воинов» за здоровье они превращаются в обычных пациентов, требующих лечения и ухода.

Компания «Татнефть» решила прийти медикам, а в конечном счете и всему обществу на помощь, организовав производство защитных масок, костюмов и комбинезонов, а также - на предприятии «ТАНЕКО» - антисептических препаратов. В первых числах апреля больницы юго-востока республики получили первые партии СИЗ. Так, 6 апреля 420 защитных комплектов были переданы в Лениногорскую центральную районную больницу.

ЗАПРАВИМ, ОДЕНЕМ, ОСНАСТИМ

Поддержать лениногорских врачей в этот день приехал лично генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов. Вместе с ним больницу посетили глава района Рягат Хусаинов, директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Маин, а также главный инженер НГДУ «Лениногорскнефть» Ильфат Нурсаетов.

Помимо защитных средств Наиль Ульфатович привез хорошие новости: на время карантина Компания будет бесплатно заправлять машины скорой помощи Лениногорска топливом на своих АЗС. А еще оснастит кареты скорой помощи специальными боксами для безопасной транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус.

Благотворители побывали в детском отделении местной ЦРБ. Здесь сейчас идет подготовка палат для потенциальных больных. Койко-места для маленьких пациентов уже оборудованы кислородными точками и аппаратами ИВЛ. Будет сформирована и необходимая для безопасности медиков шлюзовая камера, которая станет мостиком от «грязных» к «чистым» зонам больницы.

Как сообщил главврач больницы Роман Кобзарев, в условиях эпидемии планируется работа 25 медиков в смену. Госпиталь к этому готов. А пока, к счастью, детские палаты совершенно пусты. Все надеются, что до госпитализации юных пациентов дело не дойдет.

Между тем, как и в других медучреждениях страны, плановая помощь в поликлинике и стационарах Лениногорска приостановлена. Этого потребовал режим самоизоляции: чем меньше контактов людей между собой, особенно в стенах больниц, тем меньше условий для распространения вируса. Поэтому врачи сейчас работают в составе выездных бригад. А если нужно оформить больничный лист, получить рецепт на лекарство, то пациенты могут сделать это по телефону.

«ОТ ВАС ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ СОТЕН»

- Не стесняйтесь, обращайтесь за помощью, - призвал врачей и медперсонал Наиль Маганов в ходе общения. - От здоровья одного медика сейчас зависит жизнь сотни, если не больше, других людей. Сегодня мы привезли 420 комплектов защитных костюмов. Если будет нужно, доставим еще. Носите, привыкайте, это необходимо. Всё, что касается вашей больницы, «Татнефть» поможет, мы берем над вами шефство.

Руководитель «Татнефти» сообщил, что маски и защитные костюмы для медиков скоро вообще перестанут быть дефицитом, по крайней мере в краю нефтяников. Дело в том, что «Татнефть» заказала станки для пошива СИЗ. А профильное предприятие «Азнакай киемнэре» в настоящее время задействовало все свои мощности для пошива защитных средств.

А пока дефицит масок полностью не устранен, Наиль Маганов поделился с собеседниками собственным маленьким ноу-хау: обычные маски хорошо дезинфицируются, если положить их в духовку на короткое время. Температура при этом должна быть небольшая.

Прощаясь с медиками, гендиректор «Татнефти» поблагодарил их за работу и пожелал всем здоровья.

ЛЕНИНОГОРСКУ, БУГУЛЬМЕ И ДРУГИМ ГОРОДАМ

На следующий же день еще 420 защитных комплектов для врачей и медсестер было отправлено в Бугульму. Ренат Мамин, директор БФ «Татнефть», вручил их сотрудникам станции скорой помощи. А другие представители Компании передали медикам сертификат на бесплатную заправку машин скорой помощи на заправках «Татнефти». Защитные костюмы будут бесплатно отправляться и в другие города юго-восточного региона Татарстана.

ВОЛОНТЕРАМ - ПОЧЕТ И ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

Между тем представители «Татнефти», посетив Лениногорск, навестили не только центральную больницу города. После визита в медучреждения гости отправились в НГДУ «Лениногорскнефть», чтобы встретиться с волонтерами ресурсного центра компании и городскими добровольцами. Эти люди в период самоизоляции помогают пожилым людям, доставляя им продукты и лекарства.

К волонтерскому движению в Лениногорске примкнули около ста молодых ребят и девушек. Как положено в условиях эпидемиологического режима, в просторном зале совещаний они разместились, соблюдая безопасную дистанцию.

Генеральный директор «Татнефти» выразил волонтерам глубокую признательность:

«Вы взяли на себя большую ответственность, и это здорово. Вы - настоящие герои, потому что у нас есть много людей, которым нужна повседневная помощь, а вы это делаете бескорыстно. Это дорогого стоит».

Наиль Маганов пообещал волонтерам всестороннюю поддержку со стороны «Татнефти». К примеру, тем добровольцам, кто развозит продукты пожилым на личном транспорте, Компания выделит топливные карты для бесплатной заправки на АЗС «Татнефть».

На встрече волонтеры поделились своим опытом социальной ответственности, рассказали о том, как налажена работа, сколько людей нуждается в помощи. Маганов же поделился тем, как справляется Компания «Татнефть» в новых чрезвычайных условиях. Он отметил, что все социальные гарантии перед работниками будут выполнены в полном объеме, в том числе по заработной плате.

- В новых условиях нам необходимо осваивать новые методы работы, - сказал генеральный директор. - Компанией уже многое сделано, и сейчас наша задача - безукоризненно соблюдать все принятые решения. Мы обязаны организовать работу таким образом, чтобы все наши сотрудники исполняли все предписания и нормы, соблюдали правила безопасности. Они простые: мой руки, носи маску, держи дистанцию.

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ

Речь зашла и о других сферах социальной жизни. К примеру, как только началось дистанционное обучение школьников, вскрылись проблемы у многодетных семей Лениногорска. Выяснилось, что у многих из них нет возможности купить необходимую для учебного процесса онлайн-технику. Об этом рассказала молодежный лидер НГДУ Алия Хакимова, попросив помочь родителям школьников.

Инициативу Хакимовой руководитель Компании поддержал и обещал рассмотреть в ближайшее время. А кроме того, заявил Наиль Ульфатович, «Татнефть» постарается помочь всем жителям нефтяного региона, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Маганов призвал всех желающих, кто имеет возможность, также перечислить любую посильную сумму в благотворительный фонд нефтяников.

- На эти средства будут закуплены продовольственные пакеты от местных производителей, которые передадут социально незащищенным жителям города, - пояснил он.

Визит в Лениногорск завершился посещением Лениногорского газового цеха, где гендиректор проверил соблюдение эпидемиологического режима.