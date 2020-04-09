К дезинфекции Йошкар-Олы привлекли военных

На 9 апреля количество заболевших коронавирусной инфекцией в Марий Эл достигло 40 человек. Резкий рост инфицированных произошел в кратчайшие сроки - 6 и 7 апреля положительные тесты выявили сразу у 27 человек. Все они находились в контакте с теми, кто заболел ранее и уже находится в больнице.

Военные из рекетной части приступили к выполнению задания. Фото предоставлено организационно-аналитическим управлением Главы Республики Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы

Глава республики Александр Евстифеев поручил провести дезинфекционную обработку Йошкар-Олы. К этим работам привлекли военную технику Йошкар-Олинской ракетной дивизии. В течение нескольких дней по улицам столицы республики курсируют и будут ежедневно проводить санобработку остановок, мест общественного пользования авторазливочные станции, которые предназначенные для полной дезинфекции вооружения, боевой техники и транспорта.

Глава республики поручил провести дезинфекцию городских улиц. Фото предоставлено организационно-аналитическим управлением Главы Республики Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы

- В первую очередь дезинфекционные мероприятия проводятся на остановках общественного транспорта, подходах к больницам и поликлиникам, аптекам, детским садам и продовольственным магазинам, - сообщили в организационно-аналитическом управление главы Марий Эл.

Обрабатывают улицы при помощи военной техники. Фото предоставлено организационно-аналитическим управлением Главы Республики Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы

После обработки "медгородка", спецмашины отправились на обработку других микрорайонов города. Сейчас на улицы выходят уже шесть таких спецавтомобилей.