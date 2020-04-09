Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 9 апреля 2020 года: госпиталь для ветеранов готов принять зараженных

По данным на утро четверга, 9 апреля, в инфекционной больнице Набережных Челнов зараженных корнавирусом нет. Всего же в Татарстане сейчас инфицирован 31 человек. Ранее выздоровели 10, в том числе - двое жителей татарстанского автограда.

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЗАРАЖЕННЫХ

В случаи, если ситуация с коронавирусом в Татарстане ухудшиться, принять зараженных готов госпиталь для ветеранов в Набережных Челнах. Там предполагается развернуть резерв на 80 коек для инфицированных. Местные медики уже прошли обучение по оказанию помощи больным с COVID-19.

Кроме того, госпитали для зараженных будут развернуты в городской инфекционной больнице, городской больнице №2.

4 ТЫСЯЧИ РЕСПИРАТОРОВ

Зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Набрежных Челнов Альфия Когогина купила четыре тысячи респираторов и передала их городским медучреждениям.

Когогина отметила, что от самочувствия и безопасности медиков зависит сохранение жизни и здоровья граждан.