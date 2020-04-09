2020-04-08T21:03:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 9 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 9 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Зараженные находятся центральной городской клинической больнице города.Зараженные находятся центральной городской клинической больнице города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро четверга, 9 апреля, в Ульяновской области зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Первый инфицированный - 15-летний школьник из Димитровграда уже выздоровел. Последними выявленными заболевшими стали медсестра и врач из Карсунского района. Зараженные находятся центральной городской клинической больнице Ульяновска.

Однако еще у 37 жителей региона подозревают коронавирус. Их первичный тест на инфекцию дал положительный результат. Ожидаются результаты повторного анализа.

О ФЕЙКАХ

В Димитровграде полицейские оштрафовали 28-летнего парня. Дело в том, что молодой человек распространял в сети недостоверную информацию о количестве заболевших в области. Теперь он должен будет выплатить 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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