Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 9 апреля 2020 года: 23 пациента городской больницы находятся в тяжелом состоянии
По данным на утро четверга, 9 апреля, в Марий Эл зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом. Большинство - контактные. Выздоровели двое.
На данный момент в республике проведено 5947 лабораторных исследований на COVID-19.
- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом получают лечение 43 человека, из них семь пациентов – заражены. 23 человека находятся в тяжелом состоянии: 21 пациент нуждается в кислородной поддержке, 2 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. В Детской республиканской клинической больнице находится один ребенок с подозрением на COVID-19. Его состояние удовлетворительное. У двух детей инфекция не подтвердилась, они выписаны из стационара, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU