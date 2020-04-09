Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 9 апреля 2020 года: 23 пациента городской больницы находятся в тяжелом состоянии

«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса

Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус