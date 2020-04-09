2020-04-08T21:02:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 9 апреля 2020 года: 23 пациента городской больницы находятся в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 9 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19.По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро четверга, 9 апреля, в Марий Эл зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом. Большинство - контактные. Выздоровели двое.

На данный момент в республике проведено 5947 лабораторных исследований на COVID-19.

- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом получают лечение 43 человека, из них семь пациентов – заражены. 23 человека находятся в тяжелом состоянии: 21 пациент нуждается в кислородной поддержке, 2 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. В Детской республиканской клинической больнице находится один ребенок с подозрением на COVID-19. Его состояние удовлетворительное. У двух детей инфекция не подтвердилась, они выписаны из стационара, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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