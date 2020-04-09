Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 9 апреля 2020 года: зараженных могут разместить в местном роддоме

По данным на утро четверга, 9 апреля, в Чувашии зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел пока только один, остальные 18 человек находятся в медучреждения и обсерваторах региона.

Также под медицинским наблюдением в регионе сейчас остаются почти 767 человек, большая часть который контактировали с инфицированными.

- Лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведено более 2800 лабораторных исследований, в том числе 8 апреля проведено 293 исследования, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

О НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Накануне в Калининском районе Чебоксар было составлено три протокола за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей.

Среди нарушителей были и несовершеннолетние. С ними, кроме всего прочего, была проведена разъяснительная беседа. После полицейские передали подростков их законным представителям.

О РОДДОМЕ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЗАРАЖЕННЫХ

Акушерский стационар №3 ГКБ №1 в Чебоксарах готов принять зараженных, если это будет нужно. Туда возможно перенести аппараты искусственной вентиляции легких и мобильную рентген-установку. В роддоме уже разделили потоки пациентов.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ №2

Спустя два дня в Чебоксарах возобновила работу поликлиника №2 Городского клинического центра. Ранее они была закрыта, так у одной их сотрудниц администрации медучреждения выявили сомнительный результат теста на коронавирус.

После тщательной дезинфекции поликлиника была вновь открыта. Поликлиника №1 все еще не принимает пациентов.

О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

В Чебоксарах в ближайшее время не откроются торговые центры. Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что в подобных местах невозможно обеспечить достаточную безопасность граждан.