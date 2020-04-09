Коронавирус в Казани, последние новости на 9 апреля 2020 года: врачи получили мобильный комплекс быстрой диагностики инфекции

По данным на утро четверга, 9 апреля, в Татарстане зарегисистрирован 41 случай заражения коронавирусом. 10 из ранее зараженных уже вылечились, но 31 человек все еще остается под присмотром медиков: 25 - в больницах, 6 - дома.

Большинство из зараженных находятся в республиканской клинической инфекционной больнице в Казани. Ее накануне посетил президент региона Рустам Минниханов. Он поговорил с врачами и передал им первый в России мобильный комплекс быстрой диагностики инфекционных заболеваний.

Устройство, разработкой которого занималась русско-японская команда, выпущено на казанском предприятии.

- Система стационарная и похожа на чемодан. Разворачивается в считанные минуты. Работает при установке в клинике или любом помещении. Ориентирована на мультидиагностику. За 10-20 минут дает результат точности 99,9%, - объяснили в правительстве Татарстана.

Отметим, что по последним данным, в республике проведено почти 18 тысяч тестов COVID-19.

О ПОДДЕРЖКЕ МЕДИКОВ

Для персонала больниц и поликлиник Казани подготовили дополнительную партию бесплатных проездных – еще 2 тысячи штук. Им они нужны, чтобы спокойно доехать на работу на общественном транспорте.

О КОТТЕДЖАХ

В марте текущего года казанцы просматривали объявления об аренде коттеджей на 56% чаще, чем годом ранее. Вероятнее всего повышение интереса в аренде загородного дома вызвано с вынужденной самоизоляцией из-за коронавируса.

О ЗАКОННОСТИ ШТРАФОВ

Режим полной самоизоляции в республике отменять пока не планируют. Людей просят не выходить из дома без особой надобности, к которой относят поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшую прогулку с собакой, вынос мусора, медицинскую помощь.

Нарушителей, конечно, наказывают. Вот только штрафы за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" суды стали отменять. Причина в том, что опасность может нести только то лицо, которое официально находится на карантине. В нашем случаи это те люди, что недавно прибыли из заграницы.

Гулять все равно не стоит. Во-первых, это не безопасно, а во-вторых, полицейские могут оштрафовать и за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Здесь суммы не менее существенные - до 30 тысяч рублей.

О ФУТБОЛИСТАХ “РУБИНА”

Как ранее сообщалось, игрокам казанского футбольного клуба "Рубин" на 50% сократили зарплаты. Все дело в том, что соревнования приостановлены и спортсмены распущены по домам - на самоизоляцию.

Об произошедшем уже успели высказаться голкипер Юрий Дупин и полузащитник Игорь Коновалов. И если по мнению первого, назвал произошедшее нормальным явлением, то второй отметил, что "масштабы происходящего преувеличены".

А вот форвард казанского клуба Иван Игнатьев ничего не сказал - молча уехал на машине в Ростов-на-Дону к своей девушке, за что был назван тренером Леонидом Слуцким "дальнобойщиком-лохом".

О НАШИХ ЗАГРАНИЦЕЙ

Не все татарстанцы успели вернуться домой до начала пандемии коронавируса. Анастасия, например, оказалась в это время на острове Бали, а Лейсан - на круизном лайнере в Италии. Накануне девушки рассказали "Комсомолке", как у них идут дела, и почему некоторые россияне не могут вернуться на родину.