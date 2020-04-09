В Чувашии в соцсети кто-то выложил списки больных коронавирусом

Сегодня, 8 апреля, днем жители республики через один из мессенджеров начали обмениваться списками. В них, как уверяли в сопроводительной записке, имена и адреса тех, кто имеет положительный тест на covid-19.

Некоторые из тех, кто получил сообщение, забеспокоился - якобы заболевшие живут очень близко. Количество людей в списке как раз совпадает с официальным количеством заболевших по сведениям на 7 апреля.

В перечне - сотрудники одной из местных больниц, и те жители Чувашии, которые вынуждены были вернуться с заработков из Москвы.

Кто организовал эту утечку персональных данных в соцсети, сейчас разбираются правоохранительные органы.