2020-04-09T12:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии в соцсети кто-то выложил списки больных коронавирусом

Перечень содержит 17 фамилий с адресами и местами, откуда они приехали
Лика ИСАЕВА
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В список попали и врачи.В список попали и врачи.
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Сегодня, 8 апреля, днем жители республики через один из мессенджеров начали обмениваться списками. В них, как уверяли в сопроводительной записке, имена и адреса тех, кто имеет положительный тест на covid-19.

Некоторые из тех, кто получил сообщение, забеспокоился - якобы заболевшие живут очень близко. Количество людей в списке как раз совпадает с официальным количеством заболевших по сведениям на 7 апреля.

В перечне - сотрудники одной из местных больниц, и те жители Чувашии, которые вынуждены были вернуться с заработков из Москвы.

Кто организовал эту утечку персональных данных в соцсети, сейчас разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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