В Марий Эл от коронавируса выздоровели два человека: количество зараженных снизилось до 38 человек

Из инфекционного отделения больницы Йошкар-Олы выписали двух девушек, которые одними из первых в регионе заразились коронавирусом. Так, количество инфицированных в республике снизилось до 38 человек.

- Состояние пациенток на протяжении лечения оценивалось как состояние легкой степени тяжести. После получения двух отрицательных результатов пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии и могут приступить к труду, - сообщает пресс-служба Минздрава Марий Эл.

Напомним, еще о 27 новых случаях коронавируса стало известно сегодня, 8 апреля.

- Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 1122 человека, в том числе 847 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус. Также под медицинским наблюдением находятся 6 иностранных граждан. Всего снято с наблюдения 1553 человека, в том числе 47 иностранных граждан, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.