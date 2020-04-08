Больницы в Казани для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

На данный момент в Татарастане был зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Десять человек уже вылечились и были выписаны из медучреждений Казани (8) и Набережных Челнов (2). В Казани зараженные проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице на проспекте Победы.

Врачи контактируют с зараженными в костюмах индивидуальной защиты. В больницах они помещаются в отдельные боксы. Однако шестеро зараженных в республике проходят лечение дома.

В случаи, если число зараженных начнет стремительно расти, больницы в Казани для больных коронавирусом готовы. В городе и ближайших районах могут развернуть 2,7 тысяч дополнительных коек. В частности, больных начнут размещать в отдельном корпусе инфекционной больницы, в городской клинической больнице №7, в роддоме клиники Казанского медицинского университета, клинической больнице №2, РКБ и ДРКБ.

Напомним, за прошлые сутки (7 апреля) в Татарстане было проведено 902 теста на COVID-19. С момента распространения вируса в России - более 17,9 тысяч тестов. Исследования на COVID-19 проводятся в “Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана”, а также в восьми лабораториях государственных медорганизаций в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.