2020-04-08T18:07:35+03:00
Спорт

Футболист "Рубина" во время режима самоизоляции уехал на машине в Ростов-на-Дону, где живет его девушка

Иван Игнатьев попытался достойно ответить на "претензию" Слуцкого, пошутив над лишним весом наставника, но последнее слово осталось все же за главным тренером [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Иван Игнатьев перебрался в "Рубин" из "Краснодара" в конце декабря прошлого года. Фото: Championat.com.Иван Игнатьев перебрался в "Рубин" из "Краснодара" в конце декабря прошлого года. Фото: Championat.com.
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В российском футболе в настоящее время вынужденная пауза из-за распространения коронавируса. Футболисты сидят по домам и проводят индивидуальные тренировки. В "Рубине" не стали удерживать игроков в Казани, чем некоторые футболисты и воспользовались. Так, форвард казанского клуба Иван Игнатьев, несмотря на режим полной самоизоляции, отправился на машине в Ростов-на-Дону. В своем инстаграме он выставил фотографию и подписал "Дальнобойщик Иван".

Это послание, судя по всему, адресовано девушке Игнатьева Арине Осиновой, к которой он, видимо, и отправился. Кстати, Анастасия - дочь легенды ростовского футбола Михаила Осинова.

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Игнатьев рванул в Ростов в разгар карантина
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Поступок Игнатьева не остался без внимания Леонида Слуцкого. Наставник "Рубина", как известно, следит за игроками в соцсетях. Комментируя пост, Слуцкий пристыдил футболиста за нарушение режима самоизоляции.

"Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина", - написал Слуцкий.

Футболист решил провести карантин со своей избранницей. Фото: личная страница Игнатьев в Инстаграме.

Футболист решил провести карантин со своей избранницей. Фото: личная страница Игнатьев в Инстаграме.

Игнатьев попытался найти достойный ответ и вступил в перепалку с главным тренером, но последнее слово осталось за Слуцким.

Игнатьев: Это война.

Слуцкий: не смеши народ: Гулливер не обидит лилипута.

Игнатьев: конечно не обидит, он же толстый и ему тяжело достать лилипута.

Слуцкий: Игнат даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лигой даже играть не стану. p.s. Гулливер не толстый.

Ради встречи с возлюбленной футболист проехал на машине 1500 километров. Фото: личная страница Игнатьев в Инстаграме.

Ради встречи с возлюбленной футболист проехал на машине 1500 километров. Фото: личная страница Игнатьев в Инстаграме.

Сам же Слуцкий, по его словам, соблюдает все меры режима самоизоляции, хоть и скучает по футболу.

- Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь. До этого у меня было все четко расписано — от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий. Когда день не спланирован, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии и о чем думать и заботиться. Стараюсь больше заниматься спортом в домашних условиях, общаться по видеосвязи. Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность. Никто не знает, как будут проходить глобальные процессы, не говоря уже о футбольных. Мы не понимаем ничего, начиная от того, когда мы сможем выходить из дома и заканчивая тем, когда сможем вернуться к полноценным тренировкам. Большое количество директив приходит от УЕФА, но каждые федерации принимают свои решения, - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все отечественные соревнования до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Все команды находятся на вынужденных каникулах. Пока ни одна из команд в России не возобновила тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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