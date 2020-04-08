Татарстанка, живущая на Бали: Запертые на острове из-за коронавируса россияне начали массово заниматься сёрфингом

26-летнюю жительница Казани Анастасию Алексееву занесло в отпуск на Бали и она вернулась на этот остров из-за любви. Специалист банковского дела влюбилась в сёрфинг, а затем в своего инструктора-москвича.

Спустя несколько месяцев переписок и видеозвонков Настя получила предложение вернуться на Бали и вместе с любимым мужчиной работать в школе сёрфинга, девушка не раздумывала. Тут же уволилась с работы и улетела из Казани.

- Я живу и работаю здесь с лета 2019 года, - рассказала "Комсомолке" Анастасия. - В школе много учеников, они, конечно, постоянно меняются - кто-то приезжает только в отпуск, на их места приезжают другие. Есть те россияне, кто приехал на Бали на зимний период.

Когда в мире началась пандемия коронавируса, Анастасия внимательно следила за новостями в интернете. О том, что происходило в родном Татарстане, ей рассказывали во время звонков родители. Они сильно беспокоились за дочь. Анастасия их утешала, говорила, что в Индонезии никакой паники нет.

- Первое время все так и было, и никто особенно не переживал, - вспоминает в разговоре с "Комсомолкой" девушка. - Самолеты прилетали и улетали, туристы прибывали, жизнь кипела, но вдруг все изменилось, когда начали закрывать авиасообщения. Многие россияне оказались отрезанными на острове.

Постепенно Анастасия обратила внимание на то, что на Бали закрылись крупные торговые центры, кинотеатры. Поскольку язык девушка еще не выучила, за местными новостями по телевизору и в газетах следить было трудно.

Их из уст в уста передавали такие же владельцы школ сёрфинга, как она сама. Рекомендовали держать дистанцию в очереди в магазине или на заправке, на полках которых появились антисептики. Рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и закрыли все прибрежные пляжи для туристов. Небольшие пляжи, где занимаются сёрфингисты, на островах находятся на некотором удалении друг от друга, и местные власти не запретили там проводить занятия для тех, кто решил встать на доску.

- Заболевших, вроде нет, но, с другой стороны, мы предполагаем, что они есть, но точное количество их неизвестно, - полагает Анастасия. - Просто диагностикой занимаются не так тщательно, как в России.

Только спустя время начали появляться рекомендации держать дистанцию от людей.Фото: из архива героя публикации

Что же делают на Бали отрезанные от родины россияне? Их там оказалось несколько сот человек, но точного количества инструкторы не знают. Россияне не теряют времени и совершенствуют свое мастерство катания на досках. Если первое время в школах сёрфинга наблюдали падение интереса, то через некоторое время ощутили наплыв учеников. Сначала все расстроились, что не могут улететь домой. Но после того как местное правительство продлило всем туристам визы, все тут же поспешили обратно на пляжи. А открытыми остались только пляжи для сёрфингистов. От желания искупаться на Бали отказываться не хочется. Вот россияне массово и учатся кататься на досках, а заодно и купаются.

Пляжи для туристов из-за коронавируса закрыты, другое дело береговая линия для серфинга.Фото: из архива героя публикации

- Сейчас мы ежедневно проводим 1-2 урока для желающих встать на доску, - объясняет Анастасия. - Берем группами, в день можем работать с 10-12 желающими.

При этом владельцы школ сделали скидки для российских туристов, которые из-за коронавируса застряли на острове. Если до карантина за один групповой урок необходимо было выложить 45 долларов, то сейчас это 30 долларов. В эту сумму входит и аренда сёрфа.

Доски на Бали среди российских туристов теперь нарасхват - по другому не искупаешься.Фото: из архива героя публикации

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