8 апреля 2020 в Чувашии выявлено 2 новых случая коронавируса: число зараженных выросло до 18 человек

Во вторник, 8 апреля, стало известно еще о двух новых случаях коронавируса в Чувашии. Так, число зараженных сейчас в регионе выросло до 18 человек. С начала эпидемии там выздоровел только один пациент с диагнозом COVID-19.

- Результаты подтвердились у одного контактного лица (Чебоксары) и одного приезжего из Москвы (Комсомольский район). Оба пациента были госпитализированы до официального подтверждения Нижегородской лаборатории, так как первичный анализ показал сомнительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние удовлетворительное, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, накануне стало известно сразу о 9 новых случаях заражения COVID-19 в Чувашии.