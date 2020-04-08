В Марий Эл выявлено 27 случаев коронавируса: число зараженных выросло до 40 человек

Стало известно, что в Марий Эл выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Так, число инфицированных в регионе выросло до 40 человек. Все они находятся под присмотром врачей.

В Минздраве региона отметили, что все новые случаи коронавируса - люди, которые ранее общались с зараженными.

- Управлением Роспотребнадзора Марий Эл устанавливаются границы очага, круг контактных, выдаются предписания о введении карантина, - сообщают в ведомстве.

Напомним, накануне в республике не было зафиксировано новых случаев заражения.