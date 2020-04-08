Как и кого теперь будут штрафовать в Татарстане за нарушение режима самоизоляции

С того момента, как татарстанцев отправили на полную самоизоляцию и разрешили выходить из дома только на 100 метров для выгула собаки или вынести мусор, да в магазин за продуктами, нашлись те, кто решил не отказываться от привычки просто прогуливаться в парках.

Многие попались на глаза совместным патрулям полиции и Росгвардии, и их начали задерживать. Нарушителей режима самоизоляции провожали до ближайшего отдела полиции, где сотрудники Роспотребнадзора Татарстана выписывали им штрафы по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Сумма штрафа по закону - от 15 тысяч рублей. Но по каким-то причинам некоторые получали протоколы с суммами 7,5 тысяч рублей. Объяснить скидку в 50% никто не смог.

- По закону за эти нарушения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, может нести лицо, которое официально находилось на самоизоляции, карантине, в нашем случае это те, кто недавно вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими COVID-19, - разъяснил юрист Андрей Сычев. - Но наказывать начали всех, кого просто выловили на улице. Хорошо, что суды начали отменять эти штрафы, поскольку никто не вводил в республике режим ЧС.

Но выходить на улицу просто ради пробежки все-таки не стоит - правоохранители могут применить уже другую статью КоАП РФ - 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". За это так же можно получить наказание в виде штрафа - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для физлица.

Если нарушение допустило должностное лицо, то его могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица заплатят штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Нарушившие закон предприятия будут наказаны штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.