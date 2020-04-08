2020-04-07T21:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 8 апреля 2020 года: "КАМАЗ" передал медикам 200 защитных костюмов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 8 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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"КАМАЗ" начал производить защитные костюмы для медработников в конце марта текущего года."КАМАЗ" начал производить защитные костюмы для медработников в конце марта текущего года.
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По последним данным, зараженных в Набережных Челнах нет. В понедельник, 5 апреля, из городской инфекционной больницы были выписаны двое переболевших. Однако сейчас под медицинским наблюдением в городе находятся 486 человек, прибывшие из-за границы.

- В местной инфекционной больнице, которая сегодня работает как провизорный госпиталь на определение наличия коронавирусной инфекции, развернуто 165 коек. Также 120 коек подготовлено в Городской больнице №2, - отмечают в местном Управлении информационной политикой и по связям с общественностью.

В Татарстане же на данный момент инфицирован 31 человек.

200 ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ

Набережночелнинский "КАМАЗ" передал медучреждениям города 200 защитных костюмов от коронавируса собственного производства. 180 штук противоэпидемических костюмов получила городская больница №2, 20 – станция скорой медицинской помощи.

Предприятие начало производить защитные костюмы для медработников в конце марта текущего года. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, там работают около 50 человек.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Несмотря на отсутствие в городе зараженных режим полной самоизоляции действует. Он запрещает ряду учреждений работать, и поэтому страдают их владельцы. Для помощи им в Татарстане создали рабочую группу по сохранению бизнеса. Ее члены ежедневно мониторят и анализируют ситуацию в предпринимательской среде на фоне коронавируса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе уже прорабатываются свои меры поддержки самозанятых - субсидии и налоговые послабления.

ВОЗМОЖНОЕ ОТКРЫТИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ

Так, в Набережных Челнах скоро могут вновь заработать салоны красоты! Такой вопрос рассматривает Рустам Минниханов. Однако подобные послабления в режиме самоизоляции возможны лишь при строжайшем соблюдении особых санитарно-эпидемиологических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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