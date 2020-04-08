2020-04-07T21:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 8 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 16 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 8 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Все инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.Все инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По последним данным, в Чувашии коронавирусом заражено 16 человек. О девяти из них стало известно накануне: 8 жителей Чебоксар, которые ранее контактировали с инфицированным, и один - житель Канашского района.

С момента выявления коронавируса в Чувашии, выздоровел только один человек.

- Лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведено более 2500 лабораторных исследований, в том числе 7 апреля проведено 310 исследований, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора региона. - Сейчас под медицинским наблюдением находятся 376 человек и 419 контактных с больными.

УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР

Если раньше обязательной самоизоляции подвергались те, кто вернулся в Чувашию из заграницы, то сейчас это требование должны соблюдать все приезжие. Каждый, кто прибывает в республику из другого региона, будет отправлен на двухнедельный карантин.

Исключение составят те, чье нахождение на работе является критически важным для компании, а также медики.

КТО БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Жителям Чувашии, которые не покидали в последнее время республики, лучше тоже находится дома. Ведь за “нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения” теперь могут наказывать и руководители госкомитетов, а также их заместители, и начальники управлений (отделов) всех министерств региона, а также их заместители.

Штрафы для граждан варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ

В Чебоксарах льготной категории школьников (детям из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья) выдадут продуктовые наборы. Делается это, потому что дети находятся на дистанционном обучении и не могут питаться бесплатно в школьной столовой.

Наборы будут выдаваться в учебных учреждениях сегодня, 8 апреля. Они рассчитаны на пять дней.

ПОДДЕРЖКА ВЕРУЮЩИХ

Над Чебоксарами и Новочебоксарском прошел воздушный крестных ход от короанвируса. Священник Спасо-Преображенского женского монастыря Георгий Орлов на моторном самолете и с Владимирской иконой Божией Матери помолился “о прекращении вредоносного поветрия и смертоносной заразы”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Работа в Казани в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Работа в Казани в связи с коронавирусом приостановилась, часть горожан потеряла свои места или лишилась существенной части зарплаты. “Комсомолка” рассказывает, как и где можно заработать, не выходя из дома
Новости 24
В Чувашии чиновникам разрешили штрафовать за нарушение самоизоляции
Жительницу Казани будут судить за убийство на Дне рожденья
В Чувашию всех приезжих будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию
В Марий Эл в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17
Несмотря на самоизоляцию, Росреестр Татарстана продолжает работать в штатном режиме
В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело
Татарстан вошел в топ-10 самых благоустроенных регионов России за 2019 год
В Чебоксарах планируют отремонтировать Театр оперы и балета
СУ СКР Татарстана: рецидивист избивал и насиловал приютившую его женщину
Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса
В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул
В Казани по решению суда приставы опечатали лаундж-бар «Chillin»
В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей
В Йошкар-Оле во время пожара сотрудники ГИБДД спасли семью пенсионеров
В Ульяновске пропала Елена Еремеева
В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома
В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса
УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков
В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека