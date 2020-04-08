Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 8 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 16 человек

По последним данным, в Чувашии коронавирусом заражено 16 человек. О девяти из них стало известно накануне: 8 жителей Чебоксар, которые ранее контактировали с инфицированным, и один - житель Канашского района.

С момента выявления коронавируса в Чувашии, выздоровел только один человек.

- Лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведено более 2500 лабораторных исследований, в том числе 7 апреля проведено 310 исследований, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора региона. - Сейчас под медицинским наблюдением находятся 376 человек и 419 контактных с больными.

УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР

Если раньше обязательной самоизоляции подвергались те, кто вернулся в Чувашию из заграницы, то сейчас это требование должны соблюдать все приезжие. Каждый, кто прибывает в республику из другого региона, будет отправлен на двухнедельный карантин.

Исключение составят те, чье нахождение на работе является критически важным для компании, а также медики.

КТО БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Жителям Чувашии, которые не покидали в последнее время республики, лучше тоже находится дома. Ведь за “нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения” теперь могут наказывать и руководители госкомитетов, а также их заместители, и начальники управлений (отделов) всех министерств региона, а также их заместители.

Штрафы для граждан варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ

В Чебоксарах льготной категории школьников (детям из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья) выдадут продуктовые наборы. Делается это, потому что дети находятся на дистанционном обучении и не могут питаться бесплатно в школьной столовой.

Наборы будут выдаваться в учебных учреждениях сегодня, 8 апреля. Они рассчитаны на пять дней.

ПОДДЕРЖКА ВЕРУЮЩИХ

Над Чебоксарами и Новочебоксарском прошел воздушный крестных ход от короанвируса. Священник Спасо-Преображенского женского монастыря Георгий Орлов на моторном самолете и с Владимирской иконой Божией Матери помолился “о прекращении вредоносного поветрия и смертоносной заразы”.