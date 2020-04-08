Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 8 апреля 2020 года: медики получат дополнительные выплаты

По официальным данным, на утро среды, 8 апреля, в Ульяновской области коронавирусом заражены 3 человека. Это жительница Новоспасского района, а также медсестра и врач Красунской районной больницы.

Вместе с тем, COVID-19 подозревают еще у 37 человек. Их анализы сейчас находятся в федеральной лаборатории.

Напомним, первый инфицированный в регионе - 15-летний мальчик из Димитровграда - выздоровел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил ввести дополнительные выплаты медработникам региона.

- Для нас очень важно уделить достаточное внимание и медицинскому персоналу. Медработники - это те, кто сейчас на передовой линии борьбы с пандемией. Это, прежде всего, сотрудники лабораторий и инфекционных отделений стационаров, участковые врачи, которые посещают людей, находящихся на карантине. Нагрузка на них значительно возросла, - отметил Морозов.

Врачи, которые помогают зараженным коронавирусом получат 20 тысяч рублей, средний медперсонал – 10 тысяч рублей, младший или прочий персонал – 5 тысяч рублей.

Врачи, помогающие лицам из группы риска получат получат 10 тысяч рублей, средний медперсонал – 5 тысяч рублей, младший персонал и персонал, обеспечивающий оказание скорой медпомощи – 3 тысячи рублей.

Выплаты начисляются за фактически отработанное время, начиная с 17 марта.