2020-04-07T21:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 8 апреля 2020 года: медики получат дополнительные выплаты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 8 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Врачи, которые лечат инфицированных, получат по 20 тысяч рублей.Врачи, которые лечат инфицированных, получат по 20 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По официальным данным, на утро среды, 8 апреля, в Ульяновской области коронавирусом заражены 3 человека. Это жительница Новоспасского района, а также медсестра и врач Красунской районной больницы.

Вместе с тем, COVID-19 подозревают еще у 37 человек. Их анализы сейчас находятся в федеральной лаборатории.

Напомним, первый инфицированный в регионе - 15-летний мальчик из Димитровграда - выздоровел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил ввести дополнительные выплаты медработникам региона.

- Для нас очень важно уделить достаточное внимание и медицинскому персоналу. Медработники - это те, кто сейчас на передовой линии борьбы с пандемией. Это, прежде всего, сотрудники лабораторий и инфекционных отделений стационаров, участковые врачи, которые посещают людей, находящихся на карантине. Нагрузка на них значительно возросла, - отметил Морозов.

Врачи, которые помогают зараженным коронавирусом получат 20 тысяч рублей, средний медперсонал – 10 тысяч рублей, младший или прочий персонал – 5 тысяч рублей.

Врачи, помогающие лицам из группы риска получат получат 10 тысяч рублей, средний медперсонал – 5 тысяч рублей, младший персонал и персонал, обеспечивающий оказание скорой медпомощи – 3 тысячи рублей.

Выплаты начисляются за фактически отработанное время, начиная с 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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