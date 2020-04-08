2020-04-07T21:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 8 апреля 2020 года: ученые считают, что эпидемия достигнет пика в ближайшую неделю

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 8 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
По официальным данным, на утро среды, 8 апреля, в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек.По официальным данным, на утро среды, 8 апреля, в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По официальным данным на утро среды, 8 апреля, в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек. Еще 10 ранее инфицированных были выписаны из инфекционных больниц Казани и Набережных Челнов выздоровевшими.

- На данный момент в Татарстане проведено 17005 исследований на COVID-19, из них 55% проведены лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане". Кроме того, с 23 марта исследования на данный вирус начали проводить в лабораториях государственных медучерждений республики. На сегодня их восемь - в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

ПРОГНОЗЫ

В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в крайнем случаи или со специальным пропуском. Получить последний теперь можно не только посредством SMS, но и через личный кабинет на сайте. К слову, меньше чем за неделю татарстанцы запрашивали разрешение на выход из дома более 1,2 миллиона раз.

Казанские ученые предположили, что эпидемия коронавируса в республике пойдет на спад после 20 апреля. По их мнению, количество зараженных должно перестать расти в период с 9 по 14 число текущего месяца. Однако повлиять на эти даты может что угодно.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

А пока жители республики продолжают сидеть дома, "Комсомолка" выяснила, где казанцы могут заработать. Так, сейчас в городе ищут журналиста для благотворительной организации, контент-менеджера, оператора call-центра для продуктового магазина, редактора сообществ в соцсети, преподаватели английского языка в онлайн-школу, автора студенческих работ, онлайн-риэлтора, менеджера, телемаркетолога, инженера-програмиста, веб-дизайнера, разработчика приложений.

По мнению Минтруда Татарстана особой популярностью во время пандемии пользуются профессии таксиста, курьера, репетитора, няни, логиста и фармацевта.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Непросто в условиях пандемии и владельцам бизнеса. Поэтому в Татарстане создали рабочую группу по его сохранению. Ее члены ежедневно мониторят и анализируют ситуацию в предпринимательской среде на фоне коронавируса.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что в регионе уже прорабатываются свои меры поддержки самозанятых - субсидии и налоговые послабления.

О ВОЗМОЖНОМ ОТКРЫТИИ САЛОНОВ КРАСОТЫ

Говоря о бизнесе отметим, что скоро в Казани могут вновь заработать салоны красоты! Такой вопрос рассматривает Рустам Минниханов. Он поспешил отметить, что подобные послабления в режиме самоизоляции возможны лишь при строжайшем соблюдении особых санитарно-эпидемиологических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Работа в Казани в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Работа в Казани в связи с коронавирусом приостановилась, часть горожан потеряла свои места или лишилась существенной части зарплаты. “Комсомолка” рассказывает, как и где можно заработать, не выходя из дома
Новости 24
В Чувашии чиновникам разрешили штрафовать за нарушение самоизоляции
Жительницу Казани будут судить за убийство на Дне рожденья
В Чувашию всех приезжих будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию
В Марий Эл в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17
Несмотря на самоизоляцию, Росреестр Татарстана продолжает работать в штатном режиме
В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело
Татарстан вошел в топ-10 самых благоустроенных регионов России за 2019 год
В Чебоксарах планируют отремонтировать Театр оперы и балета
СУ СКР Татарстана: рецидивист избивал и насиловал приютившую его женщину
Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса
В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул
В Казани по решению суда приставы опечатали лаундж-бар «Chillin»
В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей
В Йошкар-Оле во время пожара сотрудники ГИБДД спасли семью пенсионеров
В Ульяновске пропала Елена Еремеева
В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома
В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса
УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков
В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека