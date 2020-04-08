Коронавирус в Казани, последние новости на 8 апреля 2020 года: ученые считают, что эпидемия достигнет пика в ближайшую неделю

По официальным данным на утро среды, 8 апреля, в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек. Еще 10 ранее инфицированных были выписаны из инфекционных больниц Казани и Набережных Челнов выздоровевшими.

- На данный момент в Татарстане проведено 17005 исследований на COVID-19, из них 55% проведены лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане". Кроме того, с 23 марта исследования на данный вирус начали проводить в лабораториях государственных медучерждений республики. На сегодня их восемь - в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

ПРОГНОЗЫ

В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в крайнем случаи или со специальным пропуском. Получить последний теперь можно не только посредством SMS, но и через личный кабинет на сайте. К слову, меньше чем за неделю татарстанцы запрашивали разрешение на выход из дома более 1,2 миллиона раз.

Казанские ученые предположили, что эпидемия коронавируса в республике пойдет на спад после 20 апреля. По их мнению, количество зараженных должно перестать расти в период с 9 по 14 число текущего месяца. Однако повлиять на эти даты может что угодно.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

А пока жители республики продолжают сидеть дома, "Комсомолка" выяснила, где казанцы могут заработать. Так, сейчас в городе ищут журналиста для благотворительной организации, контент-менеджера, оператора call-центра для продуктового магазина, редактора сообществ в соцсети, преподаватели английского языка в онлайн-школу, автора студенческих работ, онлайн-риэлтора, менеджера, телемаркетолога, инженера-програмиста, веб-дизайнера, разработчика приложений.

По мнению Минтруда Татарстана особой популярностью во время пандемии пользуются профессии таксиста, курьера, репетитора, няни, логиста и фармацевта.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Непросто в условиях пандемии и владельцам бизнеса. Поэтому в Татарстане создали рабочую группу по его сохранению. Ее члены ежедневно мониторят и анализируют ситуацию в предпринимательской среде на фоне коронавируса.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что в регионе уже прорабатываются свои меры поддержки самозанятых - субсидии и налоговые послабления.

О ВОЗМОЖНОМ ОТКРЫТИИ САЛОНОВ КРАСОТЫ

Говоря о бизнесе отметим, что скоро в Казани могут вновь заработать салоны красоты! Такой вопрос рассматривает Рустам Минниханов. Он поспешил отметить, что подобные послабления в режиме самоизоляции возможны лишь при строжайшем соблюдении особых санитарно-эпидемиологических мер.