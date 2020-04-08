Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 8 апреля 2020 года: депутаты отдадут часть своих денег малоимущим

По последним данным, в Марий Эл число зараженных коронавирусом остается прежним - 13 человек.

- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом получают лечение 37 человек. Из них 15 нуждаются в кислородной поддержке, одна пациентка 37 лет в тяжелом состоянии находится на искусственной вентиляции легких. В Детской республиканской клинической больнице, оказывающей помощь детям с коронавирусом, трое пациентов с подозрением на инфекцию в удовлетворительном состоянии. В Звениговской ЦРБ один пациент с подозрением на COVID -19 в удовлетворительном состоянии, - сообщают в пресс-службе Минздрава Марий Эл.

Кроме того, под ежедневным наблюдением врачей находятся 1223 человека. Из них 887 контактировали с больными.

ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫЕ СМОГЛИ?

Ряд депутатов горсобрания Волжска выступил с инициативой отказаться от компенсации за исполнение своих обязанностей. Эти деньги они хотят отправить семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса - малоимущим, многодетным, семьям с детьми-инвалидами.

Отказываться от части своей зарплаты депутаты планируют в течение трех месяцев.