2020-04-07T21:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 8 апреля 2020 года: депутаты отдадут часть своих денег малоимущим

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 8 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Отказываться от части своей зарплаты народные избранники планируют три месяца.Отказываться от части своей зарплаты народные избранники планируют три месяца.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По последним данным, в Марий Эл число зараженных коронавирусом остается прежним - 13 человек.

- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом получают лечение 37 человек. Из них 15 нуждаются в кислородной поддержке, одна пациентка 37 лет в тяжелом состоянии находится на искусственной вентиляции легких. В Детской республиканской клинической больнице, оказывающей помощь детям с коронавирусом, трое пациентов с подозрением на инфекцию в удовлетворительном состоянии. В Звениговской ЦРБ один пациент с подозрением на COVID -19 в удовлетворительном состоянии, - сообщают в пресс-службе Минздрава Марий Эл.

Кроме того, под ежедневным наблюдением врачей находятся 1223 человека. Из них 887 контактировали с больными.

ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫЕ СМОГЛИ?

Ряд депутатов горсобрания Волжска выступил с инициативой отказаться от компенсации за исполнение своих обязанностей. Эти деньги они хотят отправить семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса - малоимущим, многодетным, семьям с детьми-инвалидами.

Отказываться от части своей зарплаты депутаты планируют в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Работа в Казани в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Работа в Казани в связи с коронавирусом приостановилась, часть горожан потеряла свои места или лишилась существенной части зарплаты. “Комсомолка” рассказывает, как и где можно заработать, не выходя из дома
Новости 24
В Чувашии чиновникам разрешили штрафовать за нарушение самоизоляции
Жительницу Казани будут судить за убийство на Дне рожденья
В Чувашию всех приезжих будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию
В Марий Эл в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17
Несмотря на самоизоляцию, Росреестр Татарстана продолжает работать в штатном режиме
В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело
Татарстан вошел в топ-10 самых благоустроенных регионов России за 2019 год
В Чебоксарах планируют отремонтировать Театр оперы и балета
СУ СКР Татарстана: рецидивист избивал и насиловал приютившую его женщину
Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса
В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул
В Казани по решению суда приставы опечатали лаундж-бар «Chillin»
В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей
В Йошкар-Оле во время пожара сотрудники ГИБДД спасли семью пенсионеров
В Ульяновске пропала Елена Еремеева
В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома
В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса
УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков
В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека