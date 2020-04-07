В Чувашии выявлено 9 случаев коронавируса: число зараженных выросло до 16 человек

Во вторник, 7 апреля, стало известно о девяти новых случаях заражения коронавирусом в Чувашии. Так, число инфицированных в регионе выросло до 16 человек.

- Все заболевшие госпитализированы еще до подтверждения из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая: восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим covid-19 (Чебоксары). Еще один человек – житель Канашского района был обследован после приезда из Москвы. Все они находятся в инфекционном стационаре БСМП, назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

С момента выявления коронавиурса в Чувашии, выздоровел пока только один человек.