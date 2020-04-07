2020-04-07T15:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявлено 9 случаев коронавируса: число зараженных выросло до 16 человек

Восемь из них - жители Чебоксар, которые ранее контактировали с больным COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Все инфицированные находятся под присмотром медиков в больнице скорой медицинской помощи.Все инфицированные находятся под присмотром медиков в больнице скорой медицинской помощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 апреля, стало известно о девяти новых случаях заражения коронавирусом в Чувашии. Так, число инфицированных в регионе выросло до 16 человек.

- Все заболевшие госпитализированы еще до подтверждения из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая: восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим covid-19 (Чебоксары). Еще один человек – житель Канашского района был обследован после приезда из Москвы. Все они находятся в инфекционном стационаре БСМП, назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

С момента выявления коронавиурса в Чувашии, выздоровел пока только один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Работа в Казани в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Работа в Казани в связи с коронавирусом приостановилась, часть горожан потеряла свои места или лишилась существенной части зарплаты. “Комсомолка” рассказывает, как и где можно заработать, не выходя из дома
Окончание режима самоизоляции в Татарстане: ученые Казани дали прогноз, когда коронавирус пойдет на спад
Они считают, что число зараженных в России перестанет увеличиваться в период с 9 по 14 апреля. Только после этого можно уже предполагать сроки окончания режима полной самоизоляции в Татарстане
Новости 24
В Чувашию всех приезжих будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию
В Марий Эл в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
В эту пятницу в Татарстане потеплеет до +17
Несмотря на самоизоляцию, Росреестр Татарстана продолжает работать в штатном режиме
В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело
Татарстан вошел в топ-10 самых благоустроенных регионов России за 2019 год
В Чебоксарах планируют отремонтировать Театр оперы и балета
СУ СКР Татарстана: рецидивист избивал и насиловал приютившую его женщину
Над Чебоксарами провели воздушный крестный ход от коронавируса
В Чувашии на пруду 8-летний мальчик провалился под лед и утонул
В Казани по решению суда приставы опечатали лаундж-бар «Chillin»
В чебоксарские “Тракторные заводы” могут инвестировать 10 миллиардов рублей
В Йошкар-Оле во время пожара сотрудники ГИБДД спасли семью пенсионеров
В Ульяновске пропала Елена Еремеева
В время самоизоляции жители Татарстана запросили более миллиона SMS-пропусков на выход из дома
В Татарстане создана рабочая группа по сохранению бизнеса
УНИКС объявил трех лучших игроков сезона 2019/20 по версии болельщиков
В Чувашии пожарные вывели из горящего общежития 72 человека