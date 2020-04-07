2020-04-07T17:23:42+03:00
Дом. Семья

Раненная косуля пришла за помощью в аэропорт Казани

Испуганное животное передали сотрудникам Госкомитета Татарстана по биоресурсам [видео]
Лика ИСАЕВА
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Животное кричало как ребенок. Фото: пресс-служба аэропорта КазаниЖивотное кричало как ребенок. Фото: пресс-служба аэропорта Казани
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Сегодня утром пассажиры и сотрудники аэропорта Казани увидели перед зданием терминала косулю. Животное лежало, не могло встать - у него была повреждена передняя нога. Косуля кричала, словно маленький ребенок, когда люди приближались к ней. То ли от испуга, то ли просила о помощи.

В итоге в аэропорт пришлось вызвать сотрудников Госкомитета Татарстана по биоресурсам. Егеря накинули на испуганное животное покрывало и на руках перенесли ее в служебный автомобиль, рассказали в пресс-службе аэропорта Казани.

После того, как ветеринары вылечат травмированную косулю, ее отправят в Свияжское охотничье городище. Там животное, которому на вид не более одного года, пройдет реабилитацию.

Раненная косуля пришла за помощью в аэропорт Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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