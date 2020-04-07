2020-04-06T17:59:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 7 апреля 2020 года: в городе на карантин закрыли две поликлиники

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 7 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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У одной из сотрудниц администрации Городского клинического центра выявили сомнительный результат теста на COVID-19.У одной из сотрудниц администрации Городского клинического центра выявили сомнительный результат теста на COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро вторника, 7 апреля, в Чувашии коронавирусом заражено 7 человек.

- Утром пришло подтверждение результатов анализов у семейной пары. Днём пришло подтверждение положительных результатов у одного из контактных и у жительницы Чувашии, вернувшейся с отпуска в марте, - объясняют в пресс-службе Минздрава республики. - Всего на сегодня в республике зарегистрировано 8 случаев заражение новой коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан после удачного лечения.

О ЗАКРЫТИИ ДВУХ ПОЛИКЛИНИК

В Чебоксарах на карантин закрылись сразу две поликлиники Городского клинического центра - №1 и №2. Дело в том, что у одной из сотрудниц администрации медучерждения выявили сомнительный результат теста на коронавирус. Женщину госпитализировали.

Сейчас в корпусах поликлиники ведется дезинфекция.

- Сотрудники медорганизации отправлены на карантин, у всех взяты анализа на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас разрабатывается маршрутизация прикрепленного населения Городского клинического центра, - сообщили в Минздраве Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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