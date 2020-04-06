В Татарстане "Лада Гранта" на скорости врезались в фуру, погибли три человека
Страшная авария произошла сегодня, 6 апреля, в 14.50 на 14 километре автодороги Сафоново-Помары в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, 43-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" на большой скорости в снегопад выехал на встречку. Там его автомобиль врезался в фуру "Скания".
После столкновения водитель и два пассажира "Лады" от полученных травм скончались на месте. Искореженный автомобиль отбросило на несколько метров в кювет.
Кабина грузовика получила повреждения.
Очевидцами аварии стали водители других автомобилей. Они бросились на помощь к пострадавшим в легковушки, но она уже им не понадобилась.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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