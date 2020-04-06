В Татарстане "Лада Гранта" на скорости врезались в фуру, погибли три человека

Страшная авария произошла сегодня, 6 апреля, в 14.50 на 14 километре автодороги Сафоново-Помары в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, 43-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" на большой скорости в снегопад выехал на встречку. Там его автомобиль врезался в фуру "Скания".

После столкновения водитель и два пассажира "Лады" от полученных травм скончались на месте. Искореженный автомобиль отбросило на несколько метров в кювет.

Кабина грузовика получила повреждения.

Очевидцами аварии стали водители других автомобилей. Они бросились на помощь к пострадавшим в легковушки, но она уже им не понадобилась.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники МВД Татарстана.