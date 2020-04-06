В Чебоксарах после аварии маршрутка влетела в столб, шесть человек пострадали

В столице Чувашии днем 6 апреля на проспекте Тракторостроителей произошло дорожно-транпортное происшествие. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Solaris во время движения решил повернуть направо, во двор, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент по крайней полосе двигалась маршрутка Fort Transit. Ее водитель попытался избежать столкновения, но легковушка буквально столкнула микроавтобус в столб.

Кресла сорвало после аварииФото: МВД по Чувашской Республике

Во время аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Среди них - водитель Fort Transit и пассажир Hyundai Solaris. Их состояние оценивается медиками как тяжелое.

Салон маршрутки после аварииФото: МВД по Чувашской Республике

Впереди в маршрутке кроме водителя никого не было. Во время аварии автомобиль врезался в столб и получил глубокую вмятину именно этой пассажирской стороной.

Автомобиль врезался в столбФото: МВД по Чувашской Республике

Фотографии с места аварии вызвали у пользователей соцсетей возмущение - техническое состояние маршрутки показались более, чем тревожное: сидения словно приварены наспех, и в момент столкновения они оторвались от своих креплений.