2020-04-06T14:28:28+03:00
Коронавирус Covid-19

“Вы почему без маски, почему летаете везде?”: президент Татарстана отчитал инопланетян за нарушение режима самоизоляции в шутливом видео

По сюжету неизвестные существа прилетели из Китая прямо в здание Кабмина Татарстана [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В сети появился небольшой мультфильм, в котором президент Татарстана Рустам Минниханов в медицинской маске, перчатках и специальном костюме отчитывает инопланетян, которые не соблюдают режим самоизоляции. По сюжету неизвестные существа прилетели в республику из Китая. С главой региона они встретились в здании Кабмина. Минниханову предложили пост главы организации объединенных инопланетных наций, но тот в ответ лишь отругал инопланетян.

- Уф, улям! Вы что такие бестолковые-то? Во-первых, границы закрыты, перелёты запрещены! Вы что себе позволяете?! - возмущается Минниханов - Во-вторых, вы же до этого в Китае были? Вы почему без маски, почему летаете везде? Почему не на самоизоляции?! Вы ведь можете быть носителями вируса – из-за вас все в зоне риска!

После президент РТ позвонил министру здравоохранения Татарстана Марату Садыкову и попросил срочно отправить инопланетных гостей на карантин.

- Раз не умеете сами самоизоляцию соблюдать, значит - поможем. Вас тут много у нас в Татарстане, да? Есть тут умники, которые на карантине на шашлыки да по гостям ходят. Тоже натуральные инопланетяне, - заявляет Минниханов.

Инопланетяне в Татарстане.#Короновирус , Рустам Нургалиевич Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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