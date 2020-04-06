2020-04-06T08:39:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл: количество заболевших увеличилось сразу на 9 человек

Об этом рассказал глава республики Александр Евстифеев
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Все заболевшие находятся в больницахВсе заболевшие находятся в больницах
Изменить размер текста:

Сразу на девять человек в республике прибавилось количество заболевших COVID-19 в воскресенье, 5 апреля. Об этом стало известно от пресс-службы главы Марий Эл Александра Евстифеева.

- Все девять человек – это лица, которые были в контакте с первыми заболевшими. В начале прошлой недели у них были взяты анализы и отправлены на проверку в Москву. Сегодня положительные результаты официально подтверждены в референс-центре Противочумного центра Роспотребнадзора Российской Федерации. Врачи проинформировали меня, что болезнь у всех протекает в легкой форме. Состояние пациентов стабильное, - сообщил Александр Евстифеев.

В итоге с 29 марта диагноз COVID-2019 официально подтвержден у тринадцати жителей региона. Среди заболевших - девушка сотрудница московского аэропорта, которая вернулась домой в Йошкар-Олу, сдав тест-анализ еще в Москве. В Чебоксарах ее на вокзале встречали родители, и увезли домой на своей автомашине.

Все девять вновь заболевших - это лица, контактировавшие с заболевшими.

Александр Евстифеев напомнил о важности режима самоизоляции для всех граждан. Особое внимание он попросил уделить тем, кто находится в группе риска.

- Насколько быстро мы остановим болезнь и прервем цепочку – зависит от каждого из нас. Поэтому так важно соблюдать меры предосторожности. Не выходить на улицу без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции. Именно строгое соблюдение необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашей республики, - в очередной раз подчеркнул глава Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Набережных Челнах госавтоинспекторы помогли водителю с диабетом
В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца
В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько
В Татарстане ожидается сильный ветер и метель
В Ульяновске выявили 14 торговых объектов, которые работали, несмотря на режим самоизоляции
С 6 апреля в Йошкар-Оле изменится расписание троллейбусов
В Ульяновской области нашли тело пропавшего Марата Бакеева
В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который мог упасть на людей
Под Казанью закрыли гостиницу, которая работала, несмотря на коронавирус
В Татарстане упростили регистрацию для получения СМС-пропуска
На ночном пожаре в Татарстане спасен 31 человек
В Набережных Челнах автоинспекторы устроили погоню за “Ладой”, которая проигнорировала требование об остановке
В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина
"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли