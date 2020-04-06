Коронавирус в Марий Эл: количество заболевших увеличилось сразу на 9 человек

Сразу на девять человек в республике прибавилось количество заболевших COVID-19 в воскресенье, 5 апреля. Об этом стало известно от пресс-службы главы Марий Эл Александра Евстифеева.

- Все девять человек – это лица, которые были в контакте с первыми заболевшими. В начале прошлой недели у них были взяты анализы и отправлены на проверку в Москву. Сегодня положительные результаты официально подтверждены в референс-центре Противочумного центра Роспотребнадзора Российской Федерации. Врачи проинформировали меня, что болезнь у всех протекает в легкой форме. Состояние пациентов стабильное, - сообщил Александр Евстифеев.

В итоге с 29 марта диагноз COVID-2019 официально подтвержден у тринадцати жителей региона. Среди заболевших - девушка сотрудница московского аэропорта, которая вернулась домой в Йошкар-Олу, сдав тест-анализ еще в Москве. В Чебоксарах ее на вокзале встречали родители, и увезли домой на своей автомашине.

Все девять вновь заболевших - это лица, контактировавшие с заболевшими.

Александр Евстифеев напомнил о важности режима самоизоляции для всех граждан. Особое внимание он попросил уделить тем, кто находится в группе риска.

- Насколько быстро мы остановим болезнь и прервем цепочку – зависит от каждого из нас. Поэтому так важно соблюдать меры предосторожности. Не выходить на улицу без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции. Именно строгое соблюдение необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашей республики, - в очередной раз подчеркнул глава Марий Эл.