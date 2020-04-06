2020-04-05T16:58:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 6 апреля 2020 года: один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 6 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся 23 человека. Фото: pixabay.comВ инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся 23 человека. Фото: pixabay.com
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По официальным данным на утро понедельника, 6 апреля, в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся 23 человека. С подтвержденной коронавирусной инфекцией - 4. Один из пациентов в тяжелом состоянии, требующем респираторной поддержки методом инвазивной искусственной вентиляции легких.

- В отделение Детской республиканской клинической больницы, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированы 5 детей. У четырех состояние легкой степени тяжести, у одного - средней степени. В отделении для лечения больных с коронавирусной инфекцией Звениговской ЦРБ находится один пациент, - сообщает пресс-служба Минздрава Марий Эл.

О ПОМОЩИ ВЕРУЮЩИХ

В выходные митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоан возглавил молебен в домовом храме епархиального управления в честь иконы Божией Матери «Троеручица». После он объехал вокруг Йошкар-Олы со святынями: иконой Божией Матери «Троеручица», ковчегами с частицей ризы Пресвятой Богородицы и мощей Блаженной Матроны Московской.

Напомним, ранее в регионе был продлен режим повышенной готовности, который предполагает полную самоизоляцию граждан. Он предполагает полную самоизоляцию граждан.

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Подробнее на сайте MariMedia.ru https://www.marimedia.ru/news/religion/item/100872/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex

ИСТОЧНИК KP.RU

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