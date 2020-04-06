Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 6 апреля 2020 года: в городе увеличат подвижной состав общественного транспорта

По официальным данным на утро понедельника, 6 апреля, число зараженных коронавирусом в Чебоксарах составляет три человека. Они находятся под присмотром врачей в больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. Раннее из медучерждения был выписан первый инфицированный пациент.

- Ситуация находится на личном контроле у врио Главы республики Олега Николаева. Все уполномоченные службы продолжают работу в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Ранее врио руководителя Чувашии Олег Николаев подписал документ, который расширяет список тех организаций, которые могут работать во время режима полной самоизоляции. Из-за того, что 6 апреля больше людей отправятся на работу, в Чебоксарах увеличат количество автобусов и троллейбусов.

На основных маршрутах интервал движения в часы пик составит от 3 до 5 минут, а на периферийных – от 10 до 15 минут. В межпиковое время общественный транспорт придется ждать 20-40 минут.

Общественный транспорт в Чебоксарах продолжат дезинфцировать, чтобы избежать распространения инфекции среди пассажиров.