Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 6 апреля 2020 года: количество зараженных остается прежним

По официальным данным, на утро понедельника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Набережных Челнах остается прежним - 2 человека. Они проходят лечение в городской инфекционной больнице. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

О РЕЖИМЕ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Татарстане остается непростой. Пик заболеваемости еще не пройден. Поэтому будущую неделю местные жители будут продолжать жить в условиях ограничительных мер, чтобы не распространить инфекцию. Школьники и студенты с 6 апреля вернутся к дистанционной форме обучения.

Напоминаем, что из дома выходить можно лишь в крайних случаях. Среди таких, работа, поход в ближайший магазин или аптеку, выгул домашнего животного в радиусе 100 метров от дома, вынос мусора, экстренные ситуации или выход по СМС-пропуску.

Получить смс-пропуск теперь можно проще. Теперь на номер 2590 нужно отправить бесплатное сообщение, в котором будет указан только номер паспорта. Например, Регистрация#9219632506. Далее человек, как и прежде, может выбрать цель, с которой он собирается временно покинуть место самоизоляции.