2020-04-05T16:12:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 6 апреля 2020 года: получить смс-пропуск для выхода на улицу стало проще

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 6 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Будущую неделю местные жители будут продолжать жить в условиях ограничительных мер.Будущую неделю местные жители будут продолжать жить в условиях ограничительных мер.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По официальным данным, на утро понедельника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Казани остается прежним - 17 человек. Они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

ОБ УПРОЩЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМС-ПРОПУСКОВ

Об отмене режима полной самоизоляции в Татарстане можно будет думать только после того, как минимум неделю не будут выявлены случаи заражения COVID-19. До тех пор местные жители могут покидать свои квартиры только в крайнем случаи. Для этого им нужно получить специальный СМС-пропуск.

Накануне была упрощена регистрация для получения такого пропуска.Теперь на номер 2590 нужно отправить бесплатное сообщение, в котором будет указан только номер паспорта. Например, Регистрация#9219632506. Далее человек, как и прежде, может выбрать цель, с которой он собирается временно покинуть место самоизоляции.

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Казанские школы готовы к дистанционному обучению учащихся. Сидеть за привычными партами детям нельзя во избежание распространения коронавируса. Правительство Татарстана выпустило памятку для тех, кто теперь учится из дома.

Так, если ребенок самоизолировался за городом без интернета или с плохой интернет-связью можно:

- использовать гаджеты родителей,

- использовать электронную почту для получения заданий и отправления работ,

- использовать смс или обычную телефонную связь.

Если ребенок не смог посетить урок:

- при возможности ребенок смотрит материалы урока на сайте школы на edu.tatar,

- учитель связывается с учеником через электронную почту, мессенджер или дает консультацию по телефону.

Если у ребенка нет гаджета:

- организуется взаимодействие с учителем через телефонную связь,

- рассматривается вариант учебы офлайн (например, оставлять распечатанные материалы на вахте школы, где их могут забрать родители учащегося).

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Памятка ученику по дистанционному обучению
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О БУДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Татарстане остается непростой. Поэтому будущую неделю местные жители будут продолжать жить в условиях ограничительных мер.

- Пик заболеваемости в республике еще не пройден. Когда он настанет - спрогнозировать пока невозможно, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напоминаем, что из дома выходить можно лишь в крайних случаях. Среди таких, работа, поход в ближайший магазин или аптеку, выгул домашнего животного в радиусе 100 метров от дома, вынос мусора, экстренные ситуации или выход по смс-пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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