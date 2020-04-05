2020-04-04T20:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 5 апреля 2020 года: количество зараженных остается прежним

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 5 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Местных жителей просят не проверяться на COVID-19 без особой на то необходимости.Местных жителей просят не проверяться на COVID-19 без особой на то необходимости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По официальным данным на утро воскресенья, 5 апреля, в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся 14 пациентов. С подтвержденной коронавирусной инфекцией - 4.

Жителей Марий Эл просят не проверяться на COVID-19 без особой на то необходимости. Обязательное лабораторное обследование следует проходить людям, вернувшимся из заграницы, и тем, кто контактировал с зараженными. Также систематически проверяться стоит медработникам, которые борются с распространением коронавируса в регионе.

Всех остальных людей просят оставаться дома, а не ходить без надобности в поликлиники. Тем более в Марий Эл продлен режим повышенной готовности, который предполагает полную самоизоляцию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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