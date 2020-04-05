Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 5 апреля 2020 года: увеличено время действия смс-пропусков

По официальным данным, на утро воскресенья, 5 апреля, количество зараженных коронавирусом в Набережных Челнах остается прежним - 2 человека. Они проходят лечение в городской инфекционной больнице. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЕ СМС-ПРОПУСКОВ

Жители Набережных Челнов до сих пор могут выйти из дома только с смс-пропуском. Вот только время его действия теперь увеличилось. Речь пока идет только о двух "целях": выезд на дачу и изменение места самоизоляции. В первом случаи пропуск будет действовать два часа вместо одного, а во втором - шесть часов вместо одного.

Выезжать на дачу или возвращаться с нее можно дважды в сутки, а вот менять вместо самоизоляции - раз в три дня.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА АНТИСЕПТИКОВ И МАСОК

Татарстан заявил об увеличении производства антисептических средств и медицинских масок. В республике ведется ежедневный мониторинг контроля цен на данные товары и обеспечения достаточного уровня их запасов в магазинах. За прошедшую неделю резких изменений цен не отмечено.

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

В Татарстане пока не собираются отменять режим полной самоизоляции, поэтому школьники с 6 апреля будут обучаться дистанционно. Учиться будут даже те дети, у которых нет необходимых технических возможностей.

Если у ребенка возникнут проблемы для обучения наравне с одноклассниками, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе.

Дистанционное образование также коснется учащихся местных университетов и колледжей. Когда все они смогут вернуться в классы и аудитории, пока неизвестно.

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Введение режима полной самоизоляции и коронавирус в целом сильно сказались на малом и среднем бизнесе. В Татарстане заработали "горячие линии" по проблемам предпринимателей в условиях пандемии.

Аппарат уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей - 8(843)203-29-08 (будние дни с 9.00 до 18.00)

Министерство экономики Татарстана и Фонд поддержки предпринимателей региона - 8(843)222-05-06.

Торгово-промышленная палата Татарстана - 8(843)238-61-04.