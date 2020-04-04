Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 4 апреля 2020 года: ежедневно в городе производят 30 тысяч медицинских масок

Утро субботы, 4 апреля, не принесло Ульяновску плохих вестей о ситуации с коронавирусом в области. Зараженных в регионе по прежнему нет. Под медицинским наблюдением остаются 400 человек. В местных стационарах проходят лечение 10 человек с ОРВИ, прибывших из других стран.

Вместе с тем стало известно, что медиков Ульяновской области, которые борются с распространением инфекции, поощрят на 59 миллионов рублей. Такие деньги выделил Минздрав Росссии.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

Ежедневно в Ульяновске фабрика "Бостон" изготавливает 30 тысяч медицинских масок. Об этом на своей соцстранице заявил первый зампредседателя правительства региона Андрей Тюрин.

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В связи с тем, что жители Ульяновска ушли в самоизоляцию, количество троллейбусов и трамваев в городе в два раза сократилось. Городской электротранспорт начал работать по графику выходного дня. Ходить он начинает в 6.00, а заканчивает в 22.00.

О ПРИОСТАНОВКЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

С 4 апреля в Ульяновской области временно приостанавливается движение всех пригородных поездов. Соответствующее решение приняла на кануне комиссия по чрезвычайным ситуациям региона.