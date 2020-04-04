2020-04-03T20:08:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 4 апреля 2020 года: режим повышенной готовности продлен до конца месяца

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 4 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Правительство Марий Эл рассматривает необходимость усиления ограничительных мер в борьбе с COVID-19.Правительство Марий Эл рассматривает необходимость усиления ограничительных мер в борьбе с COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На утро субботы, 4 апреля, в Йошкар-Оле по прежнему четверо зараженных коронавирусом. Они проходят лечение в инфекционном отделение городской больницы.

- Под ежедневным меднаблюдением в Марий Эл сейчас находятся 1528 тысяч человек, в том числе 854 гражданина, которые находились в контакте с лицами с подозрением на вирус и 22 иностранца. Снят с наблюдения 821 человек, в том числе 31 иностранец, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Медики Марий Эл за борьбу с коронавирусом получат более 26 миллионов рублей. Такую сумму республике выделил Минздрав России.

ПРОДЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Глава Марий Эл Александр Евстифеев в очередной раз призвал местных жителей соблюдать режим самоизоляции.

- На данный момент в республике введен режим повышенной готовности и действует режим обязательной домашней самоизоляции для граждан, - отметил он. - Прошу вас ответственно подойти к соблюдению карантинного режима. Только так будут максимально снижены риски распространения вируса

Евстифеев также заметил, что эпидситуация в Марий Эл находится под контролем. Однако после в регионе был продлен режим повышенной готовности - до 30 апреля. Республиканскому штабу по борьбе с COVID-19 поручено разработать спецпорядок передвижения транспорта, местному Госсобранию - проработать вопрос о временном ограничении продажи алкоголя. а Минпромторгу - подготовить перечень организаций, которые будут работать во время режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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