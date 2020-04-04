Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 4 апреля 2020 года: под наблюдением врачей находятся более 800 человек

На утро субботы, 4 апреля, в Чувашии по прежнему двое зараженных коронавирусом. Они проходят лечение в Чебоксарах. Накануне был определен круг людей, которые общались с последней из инфицированных. Всех 26 людей уже изолировали: 19 поместили в обсерваторию на базе отделения санатория "Лесная сказка" - "Алый парус", семерых - госпитализировали.

Сейчас под наблюдением врачей в республике находятся 821 человек и 55 контактных с больными лиц.

- Лаборатория «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» обеспечена диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. По состоянию на 3 апреля проведено более 1800 лабораторных исследований, из них 1 положительный результат, - отмечает пресс-служба Роспотребнадзора Чувашии.

Медики, которые борются с коронавирусом в Чувашии получат поощрение в размере более 48 миллионов рублей. Такую сумму региону выделил Минздрав России.

О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

В рамках борьбы с COVID-19 в Чебоксарах усилили дезинфекцию улиц: дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов.

Сохраняется в городе и режим полной самоизоляции, так как ранее президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни. Горожан просят не выходить на улицу без особой необходимости, к каким относится необходимость в экстренной медицинской помощи, прямая угроза жизни и здоровью, поход за продуктами в ближайший магазин, выгул собаки у дома.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЖЕНИТЬСЯ ИЛИ РАЗВЕСТИСЬ

Из-за коронавируса вплоть до 1 июня жители Чувашии не могут пожениться или развестись. В исключительных случаях брак можно будет зарегистрировать, но без приглашенных гостей.

- Заявления на расторжения брака по взаимному согласию, поданные до 3 апреля 2020 года будут рассмотрены в установленном порядке, заявители будут приглашены на получение документов индивидуально, - отмечают в пресс-служба Госслужбы региона по делам юстиции.

ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал план экономического развития региона на время пандемии. Документ состоит из 65 пунктов. Среди прочего в нем отмечено:

- В случаи, если в магазинах республики сократятся запасы продуктов, то Чувашия должна будет сократить объемы поставки продовольствия в другие регионы.

- Уволенных сотрудников ликивидрованных организаций будут обучать новым профессиям и трудоустраивать.

- В апреле-июне семьям, имеющим право на маткапитал, выплатят по 5 тысяч рублей.

- Производителям средств индивидуальной защиты предлагается предоставлять займы, а предприятия, пострадавшие от коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам. Кроме того, владельцы малого и среднего бизнеса смогут позже оплатить аренду государственного и муниципального имущества.

-Ряд муниципальных и государственных программ в республике приостановят до 15 мая. Деньги перераспределят на наиболее важные сейчас направления.