Коронавирус в Казани, последние новости на 4 апреля 2020 года: возраст заболевших от 20 до 46 лет

По данным на утро субботы, 4 апреля, в Казани проходят лечение 17 зараженных коронавирусом. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

О ПООЩРЕНИИ МЕДИКОВ

Медики республики, которые ежедневно борются с COVID-19, получат поощрение в размере 146,7 миллионов рублей. Такие деньги региону выделил Минздрав России. К сегодняшнему дню из инфекционной больницы в Казани были выписаны здоровыми 6 ранее зараженных вирусом человек.

О БУДУЩЕМ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Послаблений во введенном в Татарстане режиме полной самоизоляции не планируется. Система СМС-пропусков также отменена пока не будет, но скоро может увеличится время возможного прибывания на улице. А вот платы за детские сады все-таки отменят. Родители их воспитанников добились того, чтобы глава региона Рустам Минниханов дал соответствующее распоряжение.

О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Выяснилось, что из-за коронавируса в Татарстане падает рынок вторичного жилья. Из-за временного закрытия многофункциональных центров, стало невозможно совершать сделки купли-продажи недвижимости.

Также из-за пандемии казанский футбольный клуб "Рубин" сократит зарплаты своим игрокам на 50%. Ведь соревнования приостановлены до 31 мая.

Непросто и местным СМИ. Они обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о разрешении продавать газеты во время коронавируса.

О ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ ВЕРУЮЩИХ

Накануне Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан назвали коронавирус - предупреждением. В своем обращении они отметили, что мусульмане и православные христиане региона будут политься и просить Всевышнего избавить мир от этой инфекции.

Кроме того, в Казани вчера, 2 апреля, был совершен крестных ход с иконой Казанской Божией Матери, чтобы та своей любовью сохранила местных жителей от болезни.