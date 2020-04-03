Над Казанью пронесут две иконы - Казанскую и Седмиезерную

Пока медики сражаются в больницах с Covid-19, а татарстанцы в режиме полной самоизоляции находятся в своих домах, Казанская епархия организовала воздушное крестное шествие. На вертолете глава Казанской и Татарстанской митрополий Феофан 3 апреля в 11.00 обнесёт Казанской и Седмиезерной иконами Божией Матери столицу Татарстана. Шествие произойдет в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, об этом сообщает пресс-служба епархии.

Мероприятие решили провести в связи с эпидемией коронавируса. Владыко Феофан совершит молитву о заболевших, а также обо всех, кто особо трудится в период чрезвычайной ситуации — врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб.

- Помня, что Казанская земля имеет особую всенародную святыню, почитаемую православными верующими — чудотворную Казанскую икону Божией Матери — мы совершим крестный ход над градом Казанью со святым образом. Мы будем молиться Царице Небесной, чтобы Она Своей материнской любовью сохранила Свой возлюбленный град Казань и всех жителей Татарстана от тлетворной болезни, — заявил глава Татарстанской митрополии.

Напомним, что икона Казанская Божия Матерь спасала Россию трижды - во время Смуты от поляков, от войск Наполеона и фашистской Германии. По преданию Богородица сама явилась девочке Матрене в 1579 году и указала на место, где под землей была спрятана икона с ее изображением.

С иконы было сделано четыре копии (так называемых списка). Один из списков, который и по сию пору хранится в Москве, сделали для Ивана Грозного, который повелел на месте ее обретения построить Богородицкий монастырь. Остальные разошлись по миру.

В 1904 году образ-подлинник, который хранился в Казани, был похищен, изрублен и сожжен. А его чудотворный список, датируемый XVIII веком, обнаружился у самого Папы Римского, который в августе 2004 года, вернул икону в Россию.

Вторая икона - Седмиозерная икона Божией Матер, по старославянски Седмиезерная, икона Богородицы, почитаемая чудотворной, главная святыня Седмиезерной Богородицкой пустыни. День памяти этой иконы торжественно празднуется в Седмиезерной Богородичной пустыни, а также в Казани, по Прикамью и Поволжью.

По преданию, в июне 1654 года эта икона помогла остановить эпидемию чумы в Казани.

На утро 3 апреля из республиканской инфекционной больницы были выписано еще 4 пациента, ранее зараженных коронавирусом. Они полностью излечились.

Количество инфицированных в регионе снизилось до 13 человек. Однако еще у 21 - предварительно положительные результаты теста на COVID-19. Всего же под медицинским наблюдением находятся 674 пациента, которые контактировали зараженными.