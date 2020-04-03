Минздрав Чувашии: всех 26 человек, которые контактировали с больной коронавирусом, нашли и изолировали

Вчера, 2 апреля, Минздрав Чувашии сообщил о том, что в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция" была госпитализирована женщина. Жительница Нижневартовска еще в Москве сдала тест на COVID-19, но результата не дождалась, поехала к мужу в Чебоксары. Здесь ей стало плохо и ее увезли на "скорой".

Одновременно начали устанавливать тех, с кем зараженная могла контактировать до своей изоляции в больницу. Таковых оказалось 26 человек.

- 19 человек сейчас размещаются в обсерватории на базе отделения санатория "Лесная сказка" - "Алый парус", - сообщили в Минздраве Чувашии. - 7 человек из ее первичного контакта госпитализированы.