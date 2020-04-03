Можно ли ездить на дачу в Казани в период карантина: рекомендации и советы врачей Татарстана

В Татарстане введен режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса - покидать квартиры без веской причины запрещено. Это касается и городов в целом. Так, вокруг Казани организовано 14 постов, на которых дежурят 300 полицейских. Так, можно ли ездить на дачу в Казани в период карантина не получив штраф и не заразившись? “Комсомолка” нашла ответ на этот вопрос.

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМС-ПРОПУСКА

Начнем с того, что выехать на дачу казанцы все-таки могут. И часто этим пользуются. В сервисе по получению СМС-пропуска - это самая популярная сейчас в Татарстане причина для выхода из дома.

Напомним, для получения СМС-пропуска нужно отправить сообщение на бесплатный номер 2590: Регистрация#Фамилия, имя, отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания#согласен на обработку персональных данных.

В ответ придет уникальный код. После пишешь сообщение “Цель 6” - это как раз выезд на дачу, и ждешь ответ. В нем будет указан период времени, когда можно выходить из дома. Получил - отправляешься на дачу.

ГРУППА РИСКА

А вот насколько безопасно покидать место самоизоляции и можно ли ездить на дачу в Казани в период карантин - другой вопрос. Ведь вирус может передаваться воздушно-капельным путем.

- Сейчас крайне не желательно покидать дома лицам, которые старше 65 лет. Ни о каких походах в магазин, на дачи речи быть не может, - отмечают в оперштабе Татарстана по борьбе с COVID-19.

На ряду с пожилыми людьми не советуется отправляться на дачу беременным женщинам и малолетним детям. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

- Если сравнивать с гриппом, то, конечно, беременные женщины на ряду с людьми пожилого возраста также как и малолетние дни входят в особую группу риска. Что касается коронавирусной инфекции, то ни в клинических рекомендациях, ни в других источниках стран, столкнувшихся с этой болезнью, это не указывается. Но тем не менее, учитывая то, что речь идет о жизни не только одного человека, но и плода, будет не лишним, если эта категория людей будет соблюдать полную самоизоляцию, - отметил врач.

Если же вы все-таки решились самоизолироваться на даче, то не забывайте о дезинфекции помещений. Систематически протирайте салфетками с антисептиком и мойте с мылом ручки дверей и шкафов, выключатели, спинки стульев, письменный стол, журнальные столики, кухонные столешницы и прочие жесткие поверхности, бытовую технику, смесители, раковины, туалетные принадлежности, унитазы, ванны, душевые кабины и биде.

- Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора, - также советуют в Роспотребнадзоре Татарстана.