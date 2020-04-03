Маски и антисептики: в Казани полицейские задержали двух спекулянтов с товаром на более чем 300 тысяч рублей

Оперативники МВД Татарстана увидели в интернете объявление о продаже одноразовых медицинских масок и флаконов с антисептиком. С продавцами созвонились, сговорились по цене - 49 рублей за одну маску и 140 рублей за флакон антисептика объемом 100 миллилитров. Встречу назначили в Казани на перекрестке улиц Сафиуллина и Юлиуса Фучика возле местного ресторана.

Продавцов задержали с поличным, когда они передали оперативникам 4000 медицинских масок по цене 49 рублей за каждую (всего на сумму 196 тысяч рублей) и 1000 флаконов антисептика на общую сумму 140 тысяч рублей. Задержанными оказались 21-летний уроженец Азербайджана и 25-летний уроженец Чечни. Во время досмотра у них изъяли более 330 тысяч рублей.

Во время продажи медицинских изделий никаких разрешительных документов у злоумышленников не оказалось, и сами задержанные объяснили, что этот товар они приобрели через интернет с целью перепродажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство" и "Незаконное обращение медицинских изделий".