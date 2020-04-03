2020-04-03T13:53:17+03:00
Происшествия

Маски и антисептики: в Казани полицейские задержали двух спекулянтов с товаром на более чем 300 тысяч рублей

Уроженцы Азербайджана и Чечни признались, что все средства купили через интернет для последующей перепродажи
Лика ИСАЕВА
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Только за одну медицинскую маску они просили 49 рублей.Только за одну медицинскую маску они просили 49 рублей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Оперативники МВД Татарстана увидели в интернете объявление о продаже одноразовых медицинских масок и флаконов с антисептиком. С продавцами созвонились, сговорились по цене - 49 рублей за одну маску и 140 рублей за флакон антисептика объемом 100 миллилитров. Встречу назначили в Казани на перекрестке улиц Сафиуллина и Юлиуса Фучика возле местного ресторана.

Продавцов задержали с поличным, когда они передали оперативникам 4000 медицинских масок по цене 49 рублей за каждую (всего на сумму 196 тысяч рублей) и 1000 флаконов антисептика на общую сумму 140 тысяч рублей. Задержанными оказались 21-летний уроженец Азербайджана и 25-летний уроженец Чечни. Во время досмотра у них изъяли более 330 тысяч рублей.

Во время продажи медицинских изделий никаких разрешительных документов у злоумышленников не оказалось, и сами задержанные объяснили, что этот товар они приобрели через интернет с целью перепродажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство" и "Незаконное обращение медицинских изделий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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