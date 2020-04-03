Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 3 апреля 2020 года: зараженных в области больше нет

В четверг, 2 апреля,стало известно, что 15-летний житель Димитровграда, у которого после возвращения из Лондона был выявлен коронавирус, выздоровел.

- Заболевание протекало в легкой форме, несмотря на то, что была также диагностирована пневмония. Ребенок получал симптоматическое лечение и антибактериальною терапию. В ходе лечения его состояние стабилизировалось. По итогам двух контрольных обследований был получен отрицательный результат на COVID-19, после чего было принято решение о выписке пациента из стационара и переводе на домашний режим. Далее он поступит под наблюдение участкового врача-педиатра, - отметил и.о. заместителя главврача областной детской инфекционной больницы Алексей Смолин.

Теперь же в Ульяновской области не осталось зараженных COVID-19, но под присмотром медиков находятся 400 человек. Кроме того, сейчас в стационарах региона проходят лечение 10 человек с ОРВИ, прибывших из заграницы.