2020-04-02T20:41:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 3 апреля 2020 года: зараженных в области больше нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновской области на утро 3 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Под присмотром врачей в регионе сейчас находятся 400 человек. Фото: pixabay.comПод присмотром врачей в регионе сейчас находятся 400 человек. Фото: pixabay.com
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В четверг, 2 апреля,стало известно, что 15-летний житель Димитровграда, у которого после возвращения из Лондона был выявлен коронавирус, выздоровел.

- Заболевание протекало в легкой форме, несмотря на то, что была также диагностирована пневмония. Ребенок получал симптоматическое лечение и антибактериальною терапию. В ходе лечения его состояние стабилизировалось. По итогам двух контрольных обследований был получен отрицательный результат на COVID-19, после чего было принято решение о выписке пациента из стационара и переводе на домашний режим. Далее он поступит под наблюдение участкового врача-педиатра, - отметил и.о. заместителя главврача областной детской инфекционной больницы Алексей Смолин.

Теперь же в Ульяновской области не осталось зараженных COVID-19, но под присмотром медиков находятся 400 человек. Кроме того, сейчас в стационарах региона проходят лечение 10 человек с ОРВИ, прибывших из заграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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