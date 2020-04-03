Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 3 апреля 2020 года: горожане чаще всего оформляют СМС-пропуска, чтобы уехать на дачу

Большинство зараженных коронавирусом в Татарстане - 11 человек - проходят лечение в Казани, но и в больнице Набережных Челнов остаются двое инфицированных. Все заболевшие вернулись в республику из заграницы.

Жители татарстанского автограда сейчас, как и все татарстанцы, находятся на полной самоизоляции. Им запрещено выходить из дома без особой на то необходимости. И даже в крайнем случаи выйти из дома без СМС-пропуска можно не всегда. Исключения - обращение за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший продуктовый магазин, прогулка с собакой (не дальше 100 метров от дома), вынос мусора. Также без кода, но со справкой от начальства человек может отправиться на работу.

За первые дни полной самоизоляции коды на выход из дома были выданы почти 39 тысячам татарстанцев. Чаще всего люди оформляли пропуска для поездки на дачу и возвращения с нее.

Отметим, что в целях борьбы с распространением COVID-19 в Набережных Челнах также ограничили работу медучреждения. Они временно перестали оказывать плановую амбулаторно-медицинскую помощь и делать плановые прививки.