Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 3 апреля 2020 года: еще один зараженный и дополнительные меры по борьбе с вирусом

Накануне стало известно, что в Чебоксарах с коронавирусом госпитализирована женщина. Она стала второй инфицированной в регионе. Известно, что зараженная приехала из Москвы. Еще там она сдала анализы на COVID-19, но результатов дожидаться не стала.

В связи с этим врио главы Чувашии Олег Николаев готов принять ряд дополнительных мер по недопущению распространения инфекции в республике. Они будут обсуждены сегодня, 3 апреля, на заседании оперштаба.

Также будет в регионе планируют разработать систему пропусков, которые будут ограничивать возможность нахождение людей на улице. Для тех, кто все же должен покидать место самоизоляции, в Чебоксарах оставили менее 200 троллейбусов и автобусов. С 1 апреля общественный транспорт в городе ходит по графику выходного дня в часы-пик (с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.00).

Объем производства медицинских масок в Чувашии сейчас составляет около 40 тысяч штук в сутки, но в ближайшие дни эта цифра должна вырасти до 100 тысяч. Об этом накануне сообщил глава Минэкономразвития региона Иван Моторин.