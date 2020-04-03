2020-04-02T20:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 3 апреля 2020 года: еще один зараженный и дополнительные меры по борьбе с вирусом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 3 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Накануне в Чебоксарах был зафиксирован второй случай заражения COVID-19.Накануне в Чебоксарах был зафиксирован второй случай заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что в Чебоксарах с коронавирусом госпитализирована женщина. Она стала второй инфицированной в регионе. Известно, что зараженная приехала из Москвы. Еще там она сдала анализы на COVID-19, но результатов дожидаться не стала.

В связи с этим врио главы Чувашии Олег Николаев готов принять ряд дополнительных мер по недопущению распространения инфекции в республике. Они будут обсуждены сегодня, 3 апреля, на заседании оперштаба.

Также будет в регионе планируют разработать систему пропусков, которые будут ограничивать возможность нахождение людей на улице. Для тех, кто все же должен покидать место самоизоляции, в Чебоксарах оставили менее 200 троллейбусов и автобусов. С 1 апреля общественный транспорт в городе ходит по графику выходного дня в часы-пик (с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.00).

Объем производства медицинских масок в Чувашии сейчас составляет около 40 тысяч штук в сутки, но в ближайшие дни эта цифра должна вырасти до 100 тысяч. Об этом накануне сообщил глава Минэкономразвития региона Иван Моторин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ученые о мерах ведущих стран в связи с пандемией коронавируса: Мы наблюдаем паническую реакцию слона, на которого напала домашняя кошка
Некоторые эксперты считают, что борьба с Covid-19 приняла такой размах, что наносит человечеству более значительный ущерб чем сам вирус
Новости 24
В Татарстане экс-пристава заподозрили в том, что она "отмазала" отца-алиментщика
С 13 апреля в Казани частично перекроют движение по улице Техническая
Рустам Минниханов вошел в топ-3 глав регионов России с лучшими практиками по борьбе с коронавирусом
За последнюю неделю в Чувашии резко выросли цены на овощи и крупы
СУ СКР Татарстана: дядя приставал к 6-летней племяннице, пока ее отец был на работе
Житель Ульяновской области спас из горящего дома свою тетю-инвалида
На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки
Три жителя Чувашии разбились в смертельном ДТП на трассе М7 "Москва-Уфа"
Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: большинство жителей ездят на дачу
В Татарстане коронавирус предварительно выявлен еще у 21 человека
В выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов
МВД Марий Эл просит помочь найти предполагаемого убийцу матери и двух ее детей
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим
Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь