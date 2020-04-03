2020-04-02T20:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 3 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 4 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 3 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В городской больнице с подозрением на заражение корнавирусом сейчас находятся еще 11 пациентов.В городской больнице с подозрением на заражение корнавирусом сейчас находятся еще 11 пациентов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Йошкар-Оле накануне зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирована супружеская пара. Сейчас они находятся в инфекционном отделении городской больницы. Так, количество заболевших COVID-19 в регионе достигло четырех человек. Однако в медучреждении с подозрением на заражение сейчас находятся еще 11 пациентов.

Жителей столицы Марий Эл по прежнему просят оставаться в самоизоляции. Общественный транспорт города ходит реже, чем обычно, а торговые и развлекательные центры и кафе все еще закрыты. Возможно эти меры будут продлены, ведь накануне Президент России Владимир Путин объявил "нерабочим" весь апрель. Теперь - дело за правительством региона, которое должно решить, как еще можно защитить своих граждан от инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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