Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 3 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 4 человек

В Йошкар-Оле накануне зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирована супружеская пара. Сейчас они находятся в инфекционном отделении городской больницы. Так, количество заболевших COVID-19 в регионе достигло четырех человек. Однако в медучреждении с подозрением на заражение сейчас находятся еще 11 пациентов.

Жителей столицы Марий Эл по прежнему просят оставаться в самоизоляции. Общественный транспорт города ходит реже, чем обычно, а торговые и развлекательные центры и кафе все еще закрыты. Возможно эти меры будут продлены, ведь накануне Президент России Владимир Путин объявил "нерабочим" весь апрель. Теперь - дело за правительством региона, которое должно решить, как еще можно защитить своих граждан от инфекции.