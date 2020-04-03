2020-04-02T20:31:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 3 апреля 2020 года: из инфекционной больницы выписано еще 4 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 3 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Количество зараженных коронавирусом в регионе снизилось до 13 человек.Количество зараженных коронавирусом в регионе снизилось до 13 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прошедший четверг, 2 апреля, принес Татарстану вообще и Казани в частности хорошие новости. Так, из республиканской инфекционной больницы были выписано еще 4 пациента, ранее зараженных коронавирусом. Они выздоровели.

На сегодняшний день количество инфицированных в регионе снизилось до 13 человек. Однако еще у 21 - предварительно положительные результаты теста на COVID-19. Всего же под медицинским наблюдением находятся 674 пациента, которые контактировали зараженными.

Несмотря на фактическое снижение числа больных, людям по-прежнему запрещается выходить на улицу без особой необходимости. Накануне в республике за подобные нарушения был наказан 61 человек.

За первые дни режима полной самоизоляции коды на выход из дома были выданы почти 39 тысячам татарстанцев. Чаще всего люди оформляли пропуска для поездки на дачу и возвращения с нее.

Вечером 2 апреля в своем обращении Президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочей "недели" до конца апреля. Продлится ли вместе с этим режим полной самоизоляции в регионе будут решать уже власти Татарстана. А пока уже 14 постов ГИБДД и Росгвардии установлены вокруг Казани. Без нужных СМС-пропусков въезд в город и выезд из него запрещены.

Школьники какое-то время будут вынуждены продолжать обучение дистанционно. В связи с этим, 24,5 тысячи детей-льготников в Казани получат бесплатные продуктовые наборы. Они будут направлены в 163 городские школы. Сейчас решается вопрос, как наборы будут переданы родителям учащихся.

Чтобы не дать COVID-19 распространиться в республике ограничили работу даже медучреждения. Они временно перестали оказывать плановую амбулаторно-медицинскую помощь и делать плановые прививки. А ученые Казанского федерального университета решили помочь в борьбе с пандемией, создав экспресс-тест-систему по выявлению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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